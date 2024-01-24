Сборная Алжира отправила в отставку главного тренера

Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади уволен с его поста, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Он начал тренерскую карьеру вскоре после завершения карьеры игрока, в 2010 году, возглавив тренерский штаб катарского клуба Лехвия. В своем первом сезоне в клубе Бельмади привел команду к чемпионству, впервые в истории клуба. В 2018 году вернулся на родину, возглавив национальную сборную Алжира.

Вместе с национальной командой он выиграл в Кубок африканских наций в 2019 году. На стадии плей-офф они обыграли всех соперников со счетом 1:0. В финале одолели сборную Сенегала, благодаря голу на второй минуте матча.

Однако, на следующем КАН Джамель Бельмади вместе со сборной не смогли выйти из группы. Они проиграли Кот-д'Ивуару, Экваториальной Гвинее и сыграли вничью с Сьерра-Леоне. Главному тренеру дали еще один шанс, но он снова не справился. Алжир занял последнее место в группе с Анголой, Буркина-Фасо и Мавританией. Они дважды сыграли вничью и проиграли мавританцам 0:1.

Напомним, что сборная Кот-д'Ивуара также уволила главного тренера национальной команды.