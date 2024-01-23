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Ангола и Буркина-Фасо в плей-офф, Алжир за бортом. Итоги группы D Кубка африканских наций

Новости футбола Сегодня, 17:04
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Ангола и Буркина-Фасо в плей-офф, Алжир за бортом. Итоги группы D Кубка африканских наций Ангола и Буркина-Фасо в плей-офф, Алжир за бортом. Итоги группы D Кубка африканских наций

Во вторник, 23 января, состоялись матчи заключительного, 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе D.

Ангола встречалась с Буркина-Фасо, а в параллельном матче Алжир пытался спасти свое положение против Мавритании.

Ангола - Буркина-Фасо - 2:0

Сборная Анголы более чем успешно стартовала на турнире, поэтому подходила к заключительному матчу с уверенной позиции. В первом тайме больше атаковали номинальные гости, а забили хозяева. Один из двух ударов Анголы стал точным. Счет в матче открыл Малубулу.

Во втором тайме игра продолжилась в похожем ключе: Красно-зеленые атаковали и били по воротам, а забивали ангольцы. Окончательный счет в матче установил Зини.

Ангола с семью очками в активе вышла в плей-офф с первого места квартета. Буркина-Фасо набрал четыре балла и вышел в 1/8 финала со второй позиции.

Мавритания - Алжир - 1:0

Алжирской сборной нужна была победа, но Лисы пустыни не справились с задачей. Мавритания добыла победу благодаря голу Деллахи Яли в первом тайме. Все попытки номинальных гостей спасти матч не увенчались успехом.

Мавритания с тремя очками стала третьей командой квартета. Алжир с двумя баллами бесславно покинул турнир, став последним в группе.

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