"Рома" Моуринью одержала важную победу в Серии А

В матче 38-го тура чемпионата Италии “Рома” на своем поле обыграла “Специю” со счетом 2:1.

Победу римскому клубу принесли голы Николы Залевски и Пауло Дибалы. У гостей гол забил Димитриос Николау.

“Рома", набрав 63 очка, заняла шестое место в турнирной таблице Серии А, и сыграет в Лиге Европы. “Специя” с 31 очком финишировала на 17-м месте.

“Рома” – “Специя” - 2:1 (1:1)

Голы: Николау, 6 - 0:1, Залевски, 43 - 1:1, Дибала, 90 (с пенальти)

“Рома”: Свилар, Челик (Льоренте, 46), Смоллинг, Манчини (Вейналдум, 82), Залевски, Кристанте, Пеллегрини, Бове (Матич, 64), Эль-Шаарави, Дибала, Белотти (Абрахам, 64; Спинаццола, 80).

“Специя”: Зут, Амьян, Николау (Кроллис, 90), Ампаду, Висьневски, Реца, Бурабия (Ципот, 90), Журковски (Экдаль, 86), Эспозито (Шомуродов, 90), Джаси (Верде, 87), Нзола.