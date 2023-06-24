"Рома" хочет усилиться полузащитником "Ювентуса"

Римская “Рома” проявляет интерес к полузащитнику туринского “Ювентуса” и сборной США Уэстону Маккенни, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, представители римского клуба уже провели предварительные переговоры с футболистом. Впрочем, проблемой может стать позиция “Юве”, который не хочет усиливать конкурента за место в Лиге чемпионов.

Во второй половине прошлого сезона 24-летний Маккенни выступал за “Лидс” на правах аренды. Он провел 20 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.