Победили Ливерпуль и Арсенал. Как мир отреагировал на ничью Ман Сити и Челси

Социальные сети кипели после матча английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Челси. Напомним, что гости считались очевидным андердогом. Однако неожиданно команда Маурисио Почеттино открыла счет в матче: забил Рахим Стерлинг. Выиграть не удалось, ведь лидер “горожан”, Родри, подарил Сити ничью.

Команда Dailysports подготовила для вас самые интересные реакции из социальных сетех по финальному результату матча.

Очевидно, что больше всего постов было посвящено соперникам Сити в борьбе за титул: эта ничья однозначно будет в пользу Ливерпуля и Арсенала.

FT: Man City 1-1 Chelsea



Winner: Liverpool and Arsenal pic.twitter.com/I35CNJypZ5 — B/R Football (@brfootball) February 17, 2024

"Коллективный фанат", который болеет против Сити, радуется потере очков “горожан”. Однако нельзя терять голову, ведь впереди еще 13 туров.

When I see City drop points against Chelsea but there’s 13 games left to play. pic.twitter.com/NrQfAaX7Tx — Samuel (@SamueILFC) February 17, 2024

К слову, Челси стал первой командой в 2024 году, которая не проиграла Ман Сити. Кто бы мог подумать, что это будет именно нестабильная команда “синих”.

Chelsea are the first team to stop Man City from winning a Premier League match in 2024...#MCICHE pic.twitter.com/KlYxREh0to — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 17, 2024

Эрлинг Холанд стал только вторым игроком за последние два сезона, который пробил 9 раз в створ ворот (xG 1.71) и не забил. Никто не покидал поле без гола, создавая столько же xG.

Only two Man City players have had 9+ shots and failed to score in a Premier League game in the last eight seasons:



◎ Sergio Aguero vs. Man Utd (2017)

◉ Erling Haaland vs. Chelsea (2024)



He is human after all. 🙃 pic.twitter.com/e8ZlNzo69b — Squawka (@Squawka) February 17, 2024

Как вы поняли, матч против Челси был для норвежского таланта не самым удачным. Недовольство игрока было настолько большим, что он даже отталкивал камеру после игры.

🚨| Erling Haaland pushing the camera away after the draw against Chelsea

pic.twitter.com/4To55Tmodp — Red Card Alert (@collinabanter) February 17, 2024

Ничего не помогало Ман Сити в этом матче. Ни удары Эрлинга Холанда, ни брейкданс Кайла Уокера.

Kyle Walker is switching to breakdancing after being toyed with by Sterling all night.



pic.twitter.com/FSZ4h97Soq — Futbol Chelsea (@FutbolCheIsea) February 17, 2024

Как же без классических шуток, что Хосепу Гвардиоле нужны новые деньги. Это отсылка к возможным трансферам клуба при первой возможности.