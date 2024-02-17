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Победили Ливерпуль и Арсенал. Как мир отреагировал на ничью Ман Сити и Челси

Новости футбола Сегодня, 15:26
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Победили Ливерпуль и Арсенал. Как мир отреагировал на ничью Ман Сити и Челси Победили Ливерпуль и Арсенал. Как мир отреагировал на ничью Ман Сити и Челси

Социальные сети кипели после матча английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Челси. Напомним, что гости считались очевидным андердогом. Однако неожиданно команда Маурисио Почеттино открыла счет в матче: забил Рахим Стерлинг. Выиграть не удалось, ведь лидер “горожан”, Родри, подарил Сити ничью.

Команда Dailysports подготовила для вас самые интересные реакции из социальных сетех по финальному результату матча.

Очевидно, что больше всего постов было посвящено соперникам Сити в борьбе за титул: эта ничья однозначно будет в пользу Ливерпуля и Арсенала.

"Коллективный фанат", который болеет против Сити, радуется потере очков “горожан”. Однако нельзя терять голову, ведь впереди еще 13 туров.

К слову, Челси стал первой командой в 2024 году, которая не проиграла Ман Сити. Кто бы мог подумать, что это будет именно нестабильная команда “синих”.

Эрлинг Холанд стал только вторым игроком за последние два сезона, который пробил 9 раз в створ ворот (xG 1.71) и не забил. Никто не покидал поле без гола, создавая столько же xG.

Как вы поняли, матч против Челси был для норвежского таланта не самым удачным. Недовольство игрока было настолько большим, что он даже отталкивал камеру после игры.

Ничего не помогало Ман Сити в этом матче. Ни удары Эрлинга Холанда, ни брейкданс Кайла Уокера.

Как же без классических шуток, что Хосепу Гвардиоле нужны новые деньги. Это отсылка к возможным трансферам клуба при первой возможности.

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