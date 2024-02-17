Ужасный матч Холанда. Оценки игроков за матч Манчестер Сити — Челси 1:1

17 февраля в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити принимал лондонский Челси. Матч с самого начала непросто складывался для действующих чемпионов. «Горожане» привычно много владели мячом и нанесли более двадцати ударов по воротам соперника. Однако сумели забить лишь раз. На гол Стерлинга в конце поединка ответил Родри.

По завершению матча статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам команд. Лучшими игроками встречи были признаны Родри и Мало Гюсто (7.8). У Холанда средний балл (6.8), а Рахим Стерлинг получил высокие 7.3.

По версии портала SofaScore лучшим на поле тоже стал Родри(8.4), который спас команду Гвардиолы от поражения. Высокие баллы получили также Де Брюйне (8.1) и Гюсто (7.8). Примечательно, что Холанд признан худшим игроком матча с оценкой 6.4.