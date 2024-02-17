Ничья в пользу Ливерпуля. Родри спас Манчестер Сити от поражения в матче с Челси
Манчестер Сити принимал Челси в центральном матче (во всяком случае, по вывеске) 25-го тура Премьер-лиги.
В первом тайме Ман Сити владел территориальным преимуществом и чаще бил по воротам Челси, но Аристократы действовали эффективнее и острее. Вначале Джексон имел 100-процентрный момент, но Эдерсон совершил блестящий сейв. В конце первой 45-минутки Стерлинг пробил бразильского голкипера сильным ударом с близкого расстояния.
Во второй половине игры Сити нарастил давление на ворота Петровича, однако по-настоящему опасных моментов создал немного. В то же время Челси не забывал про контратаки. Стерлинг имел отличный шанс оформить дубль, но Эдерсон вновь продемонстрировал чудеса реакции.
Со второй половины тайма Аристократы полностью закрылись и начали играть на удержание счета. У хозяев мог забивать Холанд. Норвежец с убойной позиции головой ударил выше ворот после навеса Де Брюйне.
Голубые продолжали давить на ворота Петровича, выполняя бесконечное количество навесов и забросов в штрафную площадку Петровича. И все-таки добились своего. Родри точным сильным ударом завершил затяжную атаку своей команды, восстановив паритет.
Хозяева продолжили атаковать, а гости играли откровенно на отбой и добились желанного результата. Как итог - ничья 1:1.
Такой результат оставил команду Гвардиолы на третьей позиции. По потерянным очкам Горожане опережают в таблице Арсенал, но отстают на один балл от Ливерпуля.
АПЛ, 25-й тур
Манчестер Сити - Челси - 1:1
Гол: Родри, 83 - Стерлинг, 42