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"Психологический подъем для конкурентов". Мнение экспертов по матчу Манчестер Сити - Челси

Новости футбола Сегодня, 15:02
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"Психологический подъем для конкурентов". Мнение экспертов по матчу Манчестер Сити - Челси "Психологический подъем для конкурентов". Мнение экспертов по матчу Манчестер Сити - Челси

В центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити принимал Челси. Команды сыграли вничью 1:1.

После игры легенда Ливерпуля и эксперт Sky Sport Джейми Каррагер отметил, что катастрофы для Горожан не произошло, а впереди еще много времени.

"Впереди еще много времени. Я не думаю, что это слишком сильно повлияет на Манчестер Сити, но сейчас это будет огромный эмоциональный подъем для Ливерпуля и Арсенала. Это дает им уверенность, что Манчестер Сити может терять очки, и это даст им обоим шанс.

В этом сезоне Челси впечатлял меня против топ-соперников. Арсенал с трудом увез очко со Стемфорд Бридж, первый матч против Сити, Тоттенхэм и другие примеры. У Почеттино получается настраивать свою команду на топ-команды и создавать им проблемы".

В похожем ключе высказался и экс-игрок Горожан Майка Ричардс, который также отметил удачное выступление Челси.

«Я думаю, что Челси сегодня был выдающимся игроком. Сегодняшний результат подарил конкурентам Сити надежду. Челси справился с движением Сити. Холанд упустил моменты, которые он обычно реализовывает.

Психологически это дает Ливерпулю и Арсеналу подъем. Но это и не слишком сильно подорвет уверенность Сити, поэтому все возвращается к исходной позиции. Это означает, что победа над Брентфордом в их отложеной игре не приведет Горожан к лидерству».

После сегодняшней “мировой" команда Хосепа Гвардиолы с 53 очками осталась на третьей позиции. По потерянным очкам Горожане опережают в таблице Арсенал, но отстают на один балл от Ливерпуля.

Во вторник, 20 февраля, действующие чемпионы Англии сыграют перенесённый матч 18-го тура против Брентфорда.

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