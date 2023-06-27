Определился второй финалист предварительного раунда Лиги чемпионов

В полуфинальном матче предварительного раунда Лиги чемпионов исландский “Брейдаблик" на выезде разгромил “Тре Пенне” из Сан-Марино со счетом 7:1 и вышел в финал.

Победу исландскому клубу принесли дубли Хёскульдура Гюннлёйхссона и Аугуста Хлинссона, голы Клеминта Ольсена, Александера Сигурдарсона и Виктора Эйнарссона. У хозяев гол забил Антонио Барретта.

В финале “Брейдаблик" сыграет с “Будучностью” из Черногории.

“Тре Пенне” (Сан-Марино) - “Брейдаблик" (Исландия) - 1:7 (1:3)

Голы: Гюннлёйхссон, 6 - 0:1, Хлинссон, 25 - 0:2, Барретта, 31 - 1:2, Ольсен, 45+2 - 1:3, Сигурдарсон, 67 - 1:4, Эйнарссон, 74 - 1:5, Гюннлёйхссон, 89 - 1:6, Хлинссон, 90+2 - 1:7