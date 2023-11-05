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Определились все участники Клубного чемпионата мира по футболу 2023

Новости футбола 05 ноя 2023, 02:38
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Определились все участники Клубного чемпионата мира по футболу 2023 Вчера состоялась финальный матч Кубка Либертадорес, в котором победу одержал Флуминенсе.

Вчера состоялась финальный матч Кубка Либертадорес, в котором победу одержал Флуминенсе.

После этого матча стали известны все участники Клубного чемпиона мира по футболу 2023, который пройдет в Саудовской Аравии.

Турнир пройдет в аравийском городе Джидда на двух аренах – «Король Абдалла Спортс Сити» и «Стадион имени принца Абдуллы аль-Файсала». Первый матч турнира назначен на 12 декабря, а финал пройдет 22 декабря.

Участниками станут победители клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпион принимающей страны.

Стоит отметить, что с 2025 года турнир будет иметь расширенный формат и будет проходить раз в четыре года, но на этот год ФИФА решили оставить прежний формат проведения Чемпионата.

Список участников Клубного чемпионата мира по футболу 2023:

  • Флуминенсе - Победитель Кубка Либертадорес 2023
  • Манчестер Сити - Победитель Лиги чемпионов УЕФА 2022/23
  • Урава Ред Даймондс - Победитель Лиги чемпионов АФК 2022
  • Леон - Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2023
  • Аль-Ахли - Победитель Лиги чемпионов КАФ 2022/23
  • Окленд Сити - Победитель Лиги чемпионов ОФК 2023
  • Аль-Иттихад - Победитель Про-лиги Саудовской Аравии 2022/23

Нынешний формат турнира подразумевает вступление команд в сражение на разных этапах.

В первом раунде встретятся Аль-Иттихад и Окленд Сити (12 декабря).

Во втором раунде победитель первого раунда встретиться сАль-Ахли, а также вступают в борьбуЛеон и Урава Ред Даймондс в очном матче (обе игры 15 декабря).

В полуфинале победитель первой пары второго раунда встретиться сФлуминенсе (18 декабря), а победитель матча Леон – Урава Ред Даймондс сыграет против Манчестер Сити (19 декабря).

После этого нас ожидает финальный матч между победителями полуфиналов, а также поединок за третье место между проигравшими командами в предыдущем раунде (оба матча 22 декабря).

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