"Монако" объявил о переходе защитника сборной Кот-д'Ивуара

Пресс-служба “Монако” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Торино” и сборной Кот-д'Ивуара Вилфрида Синго.

Клуб из княжества Монако заплатил за футболиста 10 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Африканец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

22-летний Синго выступал за “Торино” с января 2019 года. Он перешел в итальянский клуб из ивуарийского “Денгуэле”. Сумма трансфера составила 200 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Торино 109 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

Синго с 2021 года играет за сборную Кот-д'Ивуара. Всего он провел за ивуарийскую национальную команду семь матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что “Монако” в прошлом сезоне финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Таким образом, монегаски не смогли получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.