Миннесота впервые за 20 лет пробилась во второй раунд плей-офф НБА

В ночь на понедельник, 29 апреля, прошел четвертый матч первого раунда плей-офф НБА между Финиксом и Миннесотой.

Тимбервулвз победил со счетом 122 и сделал счет в серии 4:0. Таким образом, Миннесота прошла в следующий раунд плей-офф, что произошло второй раз в их истории. Как сообщает ESPN, последний раз это было 2004 году, тогда команда дошла до финала конференции, где потерпела поражение от Лейкерс со счетом 2:4.

Более того, Тимбервулвз 19 сезонов не могли преодолеть стартовый раунд - это третья самая длинная серия в истории лиги. В следующем раунде нынешнего плей-офф Миннесота встретится в полуфинале конференции с победителем пары Денвер - Лейкерс, где действующие чемпионы ведут со счетом 3-1.

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