НБА назвала лучшего тренера года

НБА назвала наставника команды Оклахома лучшим тренером этого сезона, сообщает NBA Communications.

Марк Дейгнолт опередил Джамала Мозли из Орландо и Криса Финча из Миннесоты. Специалист получил 89 из 100 первых мест по итогам голосования журналистов и набрал общие 473 балла.

Оклахома завершила регулярный сезон с результатом 57-25, что позволило ей выиграть Западную конференцию.

Oklahoma City Thunder head coach Mark Daigneault is the recipient of the Red Auerbach Trophy as the 2023-24 NBA Coach of the Year. pic.twitter.com/f0UEJ30QAs — NBA Communications (@NBAPR) April 28, 2024

Дайно был назначен ассистентом тренера в команде Оклахома-Сити Тандер в сезоне 2015-16, вновь воссоединившись с главным тренером Билли Донованом. Этим шагом Дайно стал четвертым подряд главным тренером Оклахома-Сити Блю, ставшим ассистентом в НБА.

После сезона 2019-20 Оклахома и главный тренер Билли Донован договорились разойтись, поскольку команда перешла в фазу восстановления. 11 ноября 2020 года Тандер назначили Дайно новым главным тренером команды, который стал четвертым главным тренером в истории Тандер.

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