Главная Новости "Милан" проиграл аутсайдеру Серии А

"Милан" проиграл аутсайдеру Серии А

Новости футбола Сегодня, 15:56
"Милан" проиграл аутсайдеру Серии А Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата “Милан” на выезде проиграл “Специи” со счетом 0:2.

Победу хозяевам принесли голы Пшемыслава Висьневски и Сальваторе Эспозито.

“Специя”, набрав 30 очков, находится в зоне вылета Серии А на 18-м месте в турнирной таблице. “Милан” с 61 очком остался на пятой позиции.

“Специя” – “Милан” - 2:0 (0:0)
Голы: Висьневски, 75 - 1:0, Эспозито, 85 - 2:0

“Специя”: Дронговски, Амьян, Николау, Ампаду, Висьневски, Реца, Экдаль, Бурабия (Журковски, 64), Эспозито, Джаси (Коваленко, 90), Нзола.

“Милан”: Меньян, Калулу, Кьер, Томори (Калабрия, 85), Эрнандес (Балло-Туре, 64), Браим Диас (Адли, 71), Побега, Салемакерс (де Кетеларе, 64), Тонали, Ребич (Жиру, 71), Ориги.

Не пропустите: "Ньюкасл" упустил победу над аутсайдером АПЛ.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Милан Специя Серия А Италия
Популярные новости
"Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 16:57 "Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге
ПСЖ одержал разгромную победу в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 16:53 ПСЖ уничтожил аутсайдера Лиги 1
"Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 15:38 "Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги
"Манчестер Юнайтед" одержал победу в домашнем матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:23 "Манчестер Юнайтед" одержал победу в домашнем матче АПЛ
"Динамо" сенсационно проиграло в домашнем матче УПЛ Новости футбола Сегодня, 09:00 "Динамо" сенсационно проиграло в домашнем матче УПЛ
"Челси" согласился продать звездного хорвата Новости футбола Сегодня, 06:00 "Челси" согласился продать звездного хорвата
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:57 "Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 16:53 ПСЖ уничтожил аутсайдера Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 16:48 "Бенфика" одержала разгромную победу в Примейре Новости футбола Сегодня, 16:42 "Интер" с хоккейным счетом победил "Сассуоло" в Серии А Новости футбола Сегодня, 16:36 "Вильярреал" одержал разгромную победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 15:56 "Милан" проиграл аутсайдеру Серии А Новости футбола Сегодня, 15:52 “Ингулец” - “Шахтер” - 0:2 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 15:49 "Унион" с хоккейным счетом победил конкурента за Лигу чемпионов Новости футбола Сегодня, 15:43 Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 15:38 "Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 14 мая 2023 Прогноз на матч Сельта - Валенсия 14 мая 2023 года Футбол 14 мая 2023 Прогноз на матч Эльче - Атлетико 14 мая 2023 года Футбол 14 мая 2023 Прогноз на матч Вальядолид - Севилья 14 мая 2023 года Футбол 14 мая 2023 Прогноз на матч Эспаньол - Барселона 14 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Сампдория - Эмполи 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Бетис - Райо Вальекано 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Лестер - Ливерпуль 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Эшторил-Прая - Арока 15 мая 2023 года