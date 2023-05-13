"Милан" проиграл аутсайдеру Серии А

В матче 35-го тура чемпионата “Милан” на выезде проиграл “Специи” со счетом 0:2.

Победу хозяевам принесли голы Пшемыслава Висьневски и Сальваторе Эспозито.

“Специя”, набрав 30 очков, находится в зоне вылета Серии А на 18-м месте в турнирной таблице. “Милан” с 61 очком остался на пятой позиции.

“Специя” – “Милан” - 2:0 (0:0)

Голы: Висьневски, 75 - 1:0, Эспозито, 85 - 2:0

“Специя”: Дронговски, Амьян, Николау, Ампаду, Висьневски, Реца, Экдаль, Бурабия (Журковски, 64), Эспозито, Джаси (Коваленко, 90), Нзола.

“Милан”: Меньян, Калулу, Кьер, Томори (Калабрия, 85), Эрнандес (Балло-Туре, 64), Браим Диас (Адли, 71), Побега, Салемакерс (де Кетеларе, 64), Тонали, Ребич (Жиру, 71), Ориги.

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