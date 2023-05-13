"Ньюкасл" упустил победу над аутсайдером АПЛ

В матче 36-го тура чемпионата Англии “Лидс” и “Ньюкасл" сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Люк Эйлинг. На 31-й минуте равновесие восстановил Каллум Уилсон, а в середине второго тайма он вывел гостей вперед. Впрочем, на 79-й минуте хозяев от поражения спас Расмус Кристенсен.

“Ньюкасл”, набрав 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лидс” с 31 очком остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Лидс” – “Ньюкасл” - 2:2 (1:1)

Голы: Эйлинг, 7 - 1:0, Уилсон, 31 (с пенальти) - 1:1, Уилсон, 69 (с пенальти) - 1:2, Кристенсен, 79 - 2:2

“Лидс”: Роблес, Эйлинг, Вебер, Кристенсен, Фирпо, Кох, Маккенни, Харрисон (Ньонто, 64), Родриго (Ааронсон, 87), Бэмфорд (Стрейк, 90), Гринвуд (Форшоу, 46).

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Уиллок (Андерсон, 87), Альмирон (Гордон, 73), Жоэлинтон, Уилсон (Сен-Максимен, 73), Исак.

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