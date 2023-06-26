"Милан" договорился о переходе полузащитника "Челси"

Полузащитник “Челси” и сборной Англии Рубен Лофтус-Чик перейдет в “Милан”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста 16 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на четыре миллиона евро за счет бонусов. В ближайшее время англичанин пройдет медицинское обследование.

В нынешнем сезоне 27-летний Лофтус-Чик провел за “Челси” 33 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.