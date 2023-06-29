"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере одного из лидеров "Челси"

“Манчестер Юнайтед” договорился о переходе полузащитника “Челси” и сборной Англии Мэйсона Маунта, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, манкунианцы заплатят за футболиста 64 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на шесть миллионов евро за счет бонусов. Хавбек подпишет с “МЮ” контракт до лета 2028 года с возможностью продления еще на год.

В минувшем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.