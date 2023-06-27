"Манчестер Сити" купил 4-кратного победителя Лиги чемпионов

Пресс-служба “Манчестер Сити” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Челси” и сборной Хорватии Матео Ковачича.

Сумма трансфера составила 29 миллионов евро. Хорватский футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2027 года.

29-летний Ковачич выступал за “Челси” с 2019 года. Всего он провел за клуб 221 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 15 результативных передач. За сборную Хорватии сыграл 95 матчей, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за “Динамо” Загреб, “Интер” и “Реал”. 3-кратный чемпион Хорватии, чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Хорватии, обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель Клубного чемпионата мира.