"Ливерпуль" вылетел из Юношеской ЛЧ, "Милан" идет дальше

Завершились два матча ¼ финала Юношеской Лиги УЕФА. “Спортинг” с минимальным счетом обыграл “Ливерпуль”, “Милан” выиграл у “Атлетико” со счетом 2:0.

“Спортинг” Португалия - “Ливерпуль” Англия - 1:0 (0:0)

Гол: Рибейру, 65 - 1:0

“Спортинг”: Каллаи, Монтейру (Морейра, 85), Муниш, Батишта, Эстевеш, Жушту, Круш, Морейра, Маркеш, Кабрал (Нел, 79), Рибейру.

“Ливерпуль”: Дэвис, Скэнлон, Джонас, Маклафлин-Майлс, Дэвидсон, Корнесс, Стивенсон, Макконнелл, Кларк, Фрауэндорф, Доак (Янг, 8, Фигероа, 72).

“Милан” Италия - “Атлетико” Испания - 2:0 (1:0)

Голы: Стальмах, 12 - 1:0, Итурбе, 67 (автогол) - 2:0

“Милан”: Нава, Боццолан, Шимич, Коубиш, Бакуне, Зероли, Элету, Стальмах (Маласпина, 75), Траоре (Сиа, 80), Эль-Хилали (Нсьяла-Макенго, 85), Куэнка(Алези, 80).

“Атлетико”: Итурбе, Гонсалес (Мбомио, 61), Морено (Диас, 61), Костис, Боньяр (Васильевич, 70), Торрес, Хисмера, Сантамария (Урсайн, 70), Эль-Джебари, Райхани, Ниньо (Гомес, 72).

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