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ФИФА близка к утверждению нового формата проведения чемпионата мира

Новости футбола Сегодня, 07:54
Фото: открытые источники Фото: открытые источники

В ФИФА сделали шаг к тому, чтобы утвердить новый формат проведения чемпионата мира.

Как пишет The Athletic, речь идет о ЧМ-2026, который станет самым большим в истории.

На мировом первенстве сыграют 48 команд, а длиться турнир будет 39 дней. За время ЧМ-2026 будет сыграно 104 матча.

Изначально в ФИФА хотели сделать 16 групп по три команды, но теперь в организации решили провести первенство в привычном формате - 12 групп по четыре команды.

Отметим, что при таком варианте проведения турнира восемь лучших команд, занявших третьи места, сыграют в плей-офф.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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