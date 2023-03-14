ФИФА близка к утверждению нового формата проведения чемпионата мира

В ФИФА сделали шаг к тому, чтобы утвердить новый формат проведения чемпионата мира.

Как пишет The Athletic, речь идет о ЧМ-2026, который станет самым большим в истории.

На мировом первенстве сыграют 48 команд, а длиться турнир будет 39 дней. За время ЧМ-2026 будет сыграно 104 матча.

Изначально в ФИФА хотели сделать 16 групп по три команды, но теперь в организации решили провести первенство в привычном формате - 12 групп по четыре команды.

Отметим, что при таком варианте проведения турнира восемь лучших команд, занявших третьи места, сыграют в плей-офф.