Легендарный хорватский футболист близок к переезду в Саудовскую Аравию

Полузащитник Севильи Иван Ракитич близок к переезду в чемпионат Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, футболиста пригласил в свои ряды Аль-Шабаб. Саудовский клуб заинтересован в немедленном трансфере игрока. На данный момент переговоры между сторонами продолжаются.

Отметается, что сам хорватский полузащитник склоняется к тому, чтобы принять предложение саудитов и сменить клубную прописку в январе.

35-летний Ракитич защищает цвета Севильи с 2020 года. Это его второе пришествие в команду. До этого хавбек выступал за нервионцев с 2011 по 2014 год, откуда перешел в Барселону за 18 миллионов евро.

В составе Барселоны Ракитич четыре раза становился чемпионом Испании и побеждал в Лиге Чемпионов. Вместе с Севильей футболист два раза выигрывал трофей Лиги Европы.

В текущем сезоне опытный полузащитник сыграл 27 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделав четыре результативные передачи.