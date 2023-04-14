"Лацио" крупно выиграл в Серии А

В матче 30-го тура чемпионата Италии “Лацио” на выезде разгромил “Специю" со счетом 3:0.

Победу римскому клубу принесли голы Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсона и Маркоса Антонио.

“Лацио”, набрав 61 очко, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. “Специя” с 26 очками осталась на 17-й позиции.

“Специя” – “Лацио” - 0:3 (0:1)

Голы: Иммобиле, 36 (с пенальти) - 0:1, Андерсон, 52 - 0:2, Антонио, 89 - 0:3

“Специя”: Дронговски, Амьян, Ампаду, Висьневски, Николау (Реца, 62), Экдаль, Бурабия (Агудело, 61), Эспозито, Джаси (Мальдини, 62), Верде (Шомуродов, 76), Нзола.

“Лацио”: Проведель, Марушич, Габаррон, Романьоли, Хюсай, Альберто, Катальди (Антонио, 80), Милинкович-Савич, Андерсон, Дзакканьи (Канчельери, 88), Иммобиле (Педро, 69).

Удаление: Ампаду (84).

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