В Лиге Европы выбрали лучшего игрока недели

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан австрийский полузащитник “Манчестер Юнайтед” Марсель Забитцер, сообщает пресс-служба УЕФА.

В первом матче 1/4 финала турнира хавбек сделал дубль против “Севильи” (2:2). В борьбе за награду он опередил Оркуна Кекчю ("Фейеноорд"), Виктора Бонифаса ("Юнион") и Федерико Гатти ("Ювентус").

29-летний Забитцер принадлежит “Баварии”, а за “Манчестер Юнайтед" выступает с января 2023 года на правах аренды. Всего он провел за манкунианцев 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с “Баварией” действует до лета 2025 года.

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