Стала известна зарплата Гюндогана после перехода в "Барселону"

"Барселона" находится в шаге от подписания контракта с капитаном Манчестер Сити" Илкаем Гюндоганом.

По информации Diario Sport, речь идет о его переходе летом.

По данным источника, немец откажет в продлении контракта “Манчестер Сити” и согласится перейти в "Барселону".

Гюндоган подпишет контракт на схеме "2+1". Его зарплата в Испании составит около 12 млн евро за сезон до вычета налогов.