"Интер" проиграл аутсайдеру Серии А

В матче 26-го тура чемпионата Италии “Специя" на своем поле обыграла “Интер” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Даниэля Мальдини и Мбала Нзола. У гостей отличился Ромелу Лукаку.

“Специя", набрав 24 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. “Интер” с 50 очками остался на втором месте.

“Специя” – “Интер” - 2:1 (0:0)

Голы: Мальдини, 55 - 1:0, Лукаку, 83 (с пенальти) - 1:1, Нзола, 87 (с пенальти) - 2:1

“Специя”: Дронговски, Амьян, Николау, Кальдара, Ампаду, Бурабия, Журковски (Экдаль, 46), Агудело (Коваленко, 67), Шомуродов (Мальдини, 46; Висьневски, 89), Нзола, Джаси (Феррер, 81).

“Интер”: Ханданович, Дармиан (Карбони, 80), Д`Амброзио (Думфрис, 66), Ачерби, Бастони, Гозенс (Димарко, 66), Мхитарян (Джеко, 66), Брозович, Барелла (Чалханоглу, 66), Лукаку, Мартинес.

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