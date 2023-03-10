"Челси" вступил в борьбу за одного из лидеров "Интера"

Лондонский “Челси” проявляет интерес к полузащитнику миланского “Интера” и сборной Хорватии Марцело Брозовичу, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хорватом также интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 30-летний Брозович провел за “Интер” 18 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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