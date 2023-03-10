ПСЖ вернулся к кандидатуре Зидана

Боссы ПСЖ снова хотят видеть Зинедина Зидана на должности главного тренера клуба.

Как сообщает Marca, в клубе есть сомнения по поводу сотрудничества с главным тренером Кристофом Галтье.

Если контракт с ним расторгнут, то ПСЖ приложит максимум усилий для приглашения Зидана.

Источник заверяет, что на этот раз есть все обстоятельства для того, чтобы француз возглавил команду.

Интересно, что в услугах Зидана ПСЖ интересовался прошлым летом.