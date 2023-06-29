Экс-тренер "Шахтера" возглавит клуб, за который играет Криштиану Роналду

Новым главным тренером “Аль-Наср”, за который играет Криштиану Роналду, станет главный тренер “Ботафого” Луиш Каштру, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, саудовский клуб сделал португальскому специалисту выгодное предложение, которое он принял. Ожидается, что подписание контракта состоится в ближайшее время.

61-летний Каштру ранее тренировал такие известные клубы, как "Порту", “Витория Гимарайнш” и “Шахтер”.