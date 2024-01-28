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Экс-голкипер Манчестер Юнайтед может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 03:12
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Экс-голкипер Манчестер Юнайтед может перейти в клуб из Саудовской Аравии Экс-голкипер Манчестер Юнайтед может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Давид де Хеа покинул Манчестер Юнайтед в конце прошлого сезона, завершив двенадцатилетнюю компанию на «Олд Траффорд». 33-летний футболист, казалось, был готов подписать новый контракт с клубом в июне прошлого года, приняв при этом сокращение заработной платы, но «красные дьяволы» отказался от процесса и вместо этого подписал контракт с Андре Онаной из Интера.

Ранее пресса связывала де Хеа с Аль-Насром и Ньюкасл Юнайтедом, однако по утверждениям Daily Mail голкипер продолжает вести переговоры с аравийским Аль-Шабабом и этот вариант считается наиболее вероятным.

Сообщается, что де Хеа, сыгравший за Юнайтед в 545 матчах, был уволен, поскольку в команде хотели, чтобы вратарь более уверенно владел мячом в ногах, чтобы мог начать атаку. Хотя Онана, которого подписали за£47,2 млн, более технически опытен, остается открытым вопрос о том, допустил ли клуб Премьер-лиги ошибку, позволив испанскому игроку уйти.

В прошлом сезоне де Хеа в составе красных дьяволов выиграл «Золотую перчатку» Премьер-лиги, сохранив свои ворота сухими в семнадцати матчах, а подопечные Эрика тен Хага заняли третье место в дивизионе. Это был второй раз, когда испанец получил награду после своего успеха в сезоне 2017/18, тогда он сумел провести восемнадцать сухих матчей.

Поскольку Де Хеа является свободным агентом, он не связан январским трансферным окном. После более чем шести месяцев отсутствия клуба бывшему игроку Юнайтед, возможно, придется снова прийти в форму. Но у Аль-Шабаба следующая игра запланирована лишь на середину февраля и это может дать возможность испанскому голкиперу акклиматизироваться и сразу выйти в стартовом составе.

Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед Аль-Шабаб Премьер-лига Англия Про-лига Саудовская Аравия
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