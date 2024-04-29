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Болонья спустя 22 года вернулась в еврокубки

Новости футбола 29 апр 2024, 14:32
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Болонья спустя 22 года вернулась в еврокубки Фото: twitter.com/Bolognafc1909

28 апреля Болонья завершила матч 34-го тура итальянской Серии А против Удинезе вничью со счетом 1:1 на своем поле. Этот результат обеспечил команде Тиаго Мотты участие в еврокубках в следующем сезоне, так как Болонья уже набрала 63 очка в 34-х матчах и не сможет опуститься ниже 7-го места.

Напомним, в сезоне 2024/25 сразу 5 команд сыграют в Лиге чемпионов, 1 – в Лиге Европы и 1 – в Лиге конференций. Чтобы попасть в Лигу чемпионов команде надо остаться в топ-5, что выглядит вполне реально. А в оставшихся четырех матчах Болонья сыграет против Торино, Наполи, Ювентуса и Дженоа.

Последний раз Болонья принимала участие в еврокубках в 2002 году. В финале Кубка Интертото итальянская команда сыграла с английским Фулхэмом и проиграла 1:3 после ничьей 2:2 в первом матче.

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