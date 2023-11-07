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Благодаря хет-трику Талиски, Аль-Наср одержал победу в Лиге Чемпионов АФК

Новости футбола Вчера, 15:03
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Благодаря хет-трику Талиски, Аль-Наср одержал победу в Лиге Чемпионов АФК Фото: https://twitter.com/AlNassrFC_EN

В Лиге Чемпионов АФК проводится четвертый тур группового этапа. Аль-Наср отправился в гостевой матч против катарского Аль-Духаиля.

В первом тайме Аль-Наср доминировал на футбольном поле, хотя первыми пропустили гол. На восьмой минуте Филипе Коутиньо открыл счет и вывел катарцев вперед. Однак давление саудитов увенчалось успехом. На 27-й минуте Талиска сначала сравнял счет, а ровно через десять минут бразилец вывел Аль-Наср вперед. На перерыв ушли именно с преимуществом гостей.

Во втором полупериоде Аль-Наср продолжал контролировать мяч, хотя уже не было той остроты, что в первом тайме. Хотя именно саудовская команда смогла вновь забить. На 65-й минуте Талиска оформил хет-трик. Аль-Духаиль вернул интригу в матч, Филипе Коутиньо оформил дубль. Но этого не хватило.

Аль-Наср побеждает 3:2 и набирает максимальные 12 очков после четырех туров. Они лидируют в группе Е за два тура до завершения группового этапа.

Лига Чемпионов АФК. Четвертый тур группового этапа.

Аль-Духаиль - Аль-Наср - 2:3
Голы: 1:0 - 8 Коутиньо, 1:1 - 27 Талиска, 1:2 - 37 Талиска, 1:3 - 65 Талиска, 2:3 - 80 Коутиньо

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