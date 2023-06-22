"Бавария", "Ливерпуль", ПСЖ и "Челси" поборются за вингера "Ювентуса"

Целая группа европейских топ-клубов проявляют интерес к вингеру “Ювентуса” и сборной Италии Федерико Кьезе, сообщает журналист Джованни Альбанезе в своем твиттере.

По сведениям источника, футболистом интересуются "Бавария", "Ливерпуль", “Пари Сен-Жермен” и "Челси" . Итальянский клуб может продать игрока за 50 миллионов евро, так как он требует значительного повышения зарплаты.

В нынешнем сезоне 25-летний Кьеза провел за “Ювентус” 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.