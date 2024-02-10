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Байер унизил Баварию, Катар защитил титул чемпиона Азии. Daily Digest за 10 февраля

Новости футбола Сегодня, 16:52
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Байер унизил Баварию, Катар защитил титул чемпиона Азии. Daily Digest за 10 февраля Байер унизил Баварию, Катар защитил титул чемпиона Азии. Daily Digest за 10 февраля

Суббота, 10 февраля, получилась богатой на различные события и новости в мире спорта. Редакция Dailysports подготовила для вас дайждест, чтобы вы были в курсе всех самых главных информационных поводов.

Байер разбил Баварию и закрепился на вершине Бундеслиги

Байер разгромил Баварию (3:0) в центральном матче Бундеслиги. Победу леверкузенской команде принесли голы Станишича, Гримальдо и Фримпонга. Теперь Фармацевты опережают главного конкурента на пять очков. До конца сезона в Бундеслиге осталось сыграть 13 туров.

Реал уничтожил Жирону и ушел в отрыв

Реал разбил Жирону со счетом 4:0. Беллингем оформил дубль, еще по голу на свой счет записали Винисиус и Родриго. Команда Карло Анчелотти оторвалась от каталонцев на пять очков и интрига в борьбе за титул Ла Лиги имеет все шансы стать призрачной уже в скором времени.

Катар защитил титул чемпиона Азии

Сборная Катара стала победителем Кубка Азии 2023. В финальном матче турнира, который проходил как раз в Катаре, хозяева победили Иорданию 3:1. В составе победителей все три гола забил форвард Аль-Садда Акрам Афиф. Причем все три раза с пенальти. Этот триумф стал для Катара вторым подряд после победы в 2019-м.

Хаби Алонсо привлек внимание Барселоны

Каталонская Барселона занята поисками нового главного тренера на следующий сезон. По информации Mundo Deportivo, Хаби Алонсо, главный тренер Байера из Леверкузена, тоже рассматривается в качестве потенциального кандидата на пост главного тренера команды.

При этом источник уточняет, что "сине-гранатовые" следят за его работой в Бундеслиге, но его кандидатура не является первоочередным вариантом для каталонского клуба.

Наполи нашел замену Осимхену в Болонье

Форвард Болоньи Джошуа Зиркзе привлек внимание Наполи. По информации Football Italia, президент клуба Аурелио де Лаурентис уже провел встречу с руководством «Болоньи», чтобы подготовить почву для возможного трансфера.

Россоблу оценивают Зиркзе в 50 миллионов евро, а летом Наполи может иметь достаточно средств для приобретения, учитывая предполагаемую продажу Виктора Осимхена.

Саутгейт может продлить контракт со сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии заинтересована в том, чтобы главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт остался на посту тренера после Чемпионата Европы, который пройдет этим летом, сообщает BBC.

Ранее ожидалось, что Саутгейт уйдет после финальной части турнира, который пройдет в Германии. Однако сам 53-летнийспециалист не исключает возможности остаться на своем посту вплоть до Чемпионата мира 2026 года, о чем он рассказал после жеребьевки Лиги Наций.

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