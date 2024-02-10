Интриге конец? Реал с дублем Беллингема уничтожил Жирону в матче за лидерство в Ла Лиге

В центральном матче 24-го тура Ла Лиги, а возможно и всего второго круга, Реал на Сантьягу Бернабеу принимал сенсационную Жирону.

Вопреки всем ожиданиям болельщиков гостей и кадровым проблемам Реала, борьбы сегодня не получилось. Реал абсолютно ничего не позволил создать команде Мичела Санчеса у своих ворот.

Уже на 6-й минуте Винисиус Жуниор роскошным дальним ударом вывел Бланкос вперед. Реал уверенно контролировал происходящее на поле, и спустя 30 минут Винисиус уже ассистировал Джуду Беллингему, удвоившему преимущество своей команды.

Перед Жироной стояла очень сложная задача на второй тайм: перехватить инициативу и отыграть два гола у Реала на выезде. Но каталонская команда не выглядела конкурентно от слова совсем.

Зато очень уверенный в себе Реал забил еще дважды. На 54-й минуте невероятный Беллингем оформил дубль, убив и намек на интригу в противостоянии. А добил гостей Родриго на исходе часа игры. Второй ассист на свой счет записал Винисиус.

На последней минуте встречи Сливочные могли довести счет до совсем неприличного, но Хоселу не смог реализовать пенальти.

Реал довел полное превосходство над Жироной, поскольку в первом круге Бланкос также разгромили сегодняшнего оппонента (3:0). Команда Карло Анчелотти оторвалась от каталонцев на пять очков.

Ла Лига, 24-й тур

Реал - Жирона - 4:0

Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 35, 54, Родриго, 61