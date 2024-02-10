Невероятный Байер разгромил Баварию и закрепился на вершине Бундеслиги

В центральном матче 21-го тура немецкой Бундеслиги встречались две лучшие команды текущего сезона — Байер и Бавария. В турнирной таблице команды разделяли всего два очка, поэтому очный матч имел огромное значение для соперников.

Команды начали поединок осторожно, но Байер со временем посмелел и заслуженно ушел на перерыв ведя в счете. Интересно, что забитым голом отличился Йосип Станишич, который арендован как раз у Баварии. Во второй половине встречи подопечные Тухеля больше владели мячом, однако забить удалось снова «фармацевтам». Своим 17-м результативным действием в Бундеслиге отметился Алехандро Гримальдо, а точку в матче поставил Фримпонг. Интересно, что Бавария за 90 минут нанесла всего один удар в створ ворот Байера.

Леверкузен за 13 поединков до конца чемпионата опережает Баварию теперь на пять баллов и еще на один шаг становится ближе к заветному титулу.

Байер Леверкузен — Бавария Мюнхен — 3:0

Голы: Станишич 18, Гримальдо 50, Фримпонг 90+5.