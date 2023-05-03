"Аталанта" победила в результативном матче и ворвалась в зону ЛЧ

В матче 33-го тура чемпионата Италии “Аталанта” на своем поле обыграла “Специю” со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Мартена де Рона, Давиде Дзаппакосты и Луиса Муриэля. У гостей отличились Эмануэль Джаси и Мехди Бурабия.

“Аталанта”, набрав 58 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Специя” с 27 очками осталась на 17-й позиции.

“Аталанта” – “Специя” - 3:2 (1:1)

Голы: Джаси, 18 - 0:1, де Рон, 32 - 1:1, Дзаппакоста, 48 - 2:1, Муриэль, 54 - 3:1, Бурабия, 64 - 3:2

“Аталанта”: Муссо, Дзаппакоста, Толои, Джимшити, Скальвини (Паломино, 67; Демирал, 83), Мэле (Соппи, 90), де Рон, Пашалич (Эдерсон, 67), Копмейнерс, Сапата, Муриэль (Бога, 67).

“Специя”: Дронговски, Амьян (Феррер, 66), Николау, Висьневски, Реца, Ампаду (Экдаль, 57), Бастони (Эспозито, 57), Бурабия (Верде, 83), Агудело (Кроллис, 83), Джаси, Шомуродов.

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