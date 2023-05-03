"Барселона" в шаге от чемпионского титула

После поражения мадридского “Реала” в матче с “Реалом Сосьедад” (0:2) “Барселона” стала еще на шаг ближе к победе в чемпионате Испании.

Сейчас у каталонцев 82 очка после 33 матчей.

Для победы в чемпионате каталонцам нужно набрать два очка в пяти последних турах.

У “Реала” после 33 игр – 68 очков.