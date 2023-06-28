"Арсенал" купил полузащитника "Челси" за 70 млн евро

Пресс-служба “Арсенала” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Челси” и сборной Германии Кая Хаверца.

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. 24-летний футболист подписал с “канонирами” контракт до лета 2028 года.

Хаверц перешел в “Челси” осенью 2020 года из “Байера” за 80 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 139 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 15 результативных передач. За сборную Германии сыграл 37 матчей, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач. Победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.