Аль-Иттихад отказался играть с Сепаханом в матче азиатской Лиги чемпионов. Известна причина

Во втором раунде Лиги чемпионов Азии иранская команда "Сепахан" должна была принимать "Аль-Иттихад". Однако матч был отменен.

Стало известно, что у края поля был установлен бюст Касема Сулеймани. Саудовская команда потребовала его убрать, угрожая не выходить на поле. Их требование не было удовлетворено, и "Аль-Иттихад" не принял участия в матче, они направились в аэропорт вместо этого. Следовательно, игра была отменена.

Касем Сулеймани был иранским генерал-майором в Корпусе исламской революционной гвардии и возглавлял Кудское подразделение, отвечавшее за внешние военные и тайные операции, с 1998 года до своей смерти. Сулеймани начал свою военную карьеру в начале 1980-х годов во время иранско-иракской войны, командуя 41-й дивизией. Позднее он участвовал в операциях по внешней военной помощи антисаддамовским шиитским и курдским группам в Ираке, а также "Хезболла" в Ливане и "ХАМАСу" на палестинских территориях.

В 2012 году Сулеймани сыграл роль в поддержке правительства Сирии во время войны в Сирии, особенно в операциях против ИГИЛ. Он помогал координировать усилия правительства Ирака и шиитских милиций в борьбе против Исламского государства с 2014 по 2015 год.

Также напомним, что Джерард считает, что Саудовская Лига скоро будет конкурировать с АПЛ.