Джеррард: Лига Саудовской Аравии будет конкурировать с АПЛ

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард уверен, что Лига Саудовской Аравии сможет дорасти до уровня главных чемпионатов Европы.

«Саудовская Аравия – прекрасная страна, и люди в ней замечательные. Есть время посоревноваться с английской Премьер-лигой, и теперь мир знает, что саудовская лига собирается конкурировать с лигами других стран», – цитирует Стивена Джеррарда Saudi World Football.

Напомним, что с 2023 года в Лиге Саудовской Аравии играют такие звезды, как Криштиану Роналду, Неймар, Садио Мане, Карим Бензема и другие.