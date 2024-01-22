Агент Моуриньо прокомментировал будущее своего клиента после отставки с Ромы

Агент португальского тренера Жозе Моуриньо Жорже Мендеш рассказал о будущем своего клиента после отставки с Ромы 16 января.

В разговоре с Record он излучал спокойствие:

«Моуриньо определенно не нужен в представлении. Выигранные титулы говорят сами за себя, он не просто какой-то тренер. Он – особенный тренер, у него всегда будут возможности и у него никогда не будет проблем с поиском нового клуба».

Мендеш также подтвердил информацию о том, что Моуриньо минувшим летом отказался от предложения с Саудовской Аравии:

«Как я говорил, у Жозе была возможность несколько месяцев назад поехать в Саудовскую Аравию. Он решил не ехать туда, потому что хотел остаться тренером Ромы».

Ранее сообщалось о том, что тогда португальцу сделал предложение Аль-Хиляль. После отставки с Ромы Жозе отказал саудовскому Аль-Шабабу.

Так же Моуриньо заявлял, что хотел бы поработать в Саудовской Аравии и пообещал рано или поздно это сделать.