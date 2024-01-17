Моуриньо мог покинуть Рому раньше. Известен клуб, который делал предложение Жозе

Жозе Моуриньо покинул итальянскую Рому 16 января, но случиться это могло гораздо раньше.

По сообщению портала La Gazzetta dello Sport, летом 2023 года предложение о работе португальцу делал саудовский Аль-Хиляль, но тогда «особенный» откинул это предложение.

Итальянцы не откидывают того факта, что к приглашению Жозе на Ближнем Востоке вернутся уже этим летом.

Ранее Моуриньо заявлял, что хотел бы поработать в Саудовской Аравии и пообещал рано или поздно это сделать.

В случае, если «особенный» таки согласиться на должность в Аль-Хиляле или другом ближневосточном клубе, он впервые в своей тренерской карьере покинет Европу.

До этого он работал в Бенфике, Лейрии, Порту на Родине, Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэме в Англии, Интере и Роме в Италии, Реале в Испании.

В своей карьере Жозе дважды выигрывал Лигу чемпионов, трижды – чемпионат Англии, дважды – «скудетто» и один раз – чемпионат Испании.