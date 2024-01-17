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Моуриньо мог покинуть Рому раньше. Известен клуб, который делал предложение Жозе

Новости футбола Сегодня, 04:51
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Моуриньо мог покинуть Рому раньше. Известен клуб, который делал предложение Жозе Фото: twitter.com/beeteesports / автор неизвестен

Жозе Моуриньо покинул итальянскую Рому 16 января, но случиться это могло гораздо раньше.

По сообщению портала La Gazzetta dello Sport, летом 2023 года предложение о работе португальцу делал саудовский Аль-Хиляль, но тогда «особенный» откинул это предложение.

Итальянцы не откидывают того факта, что к приглашению Жозе на Ближнем Востоке вернутся уже этим летом.

Ранее Моуриньо заявлял, что хотел бы поработать в Саудовской Аравии и пообещал рано или поздно это сделать.

В случае, если «особенный» таки согласиться на должность в Аль-Хиляле или другом ближневосточном клубе, он впервые в своей тренерской карьере покинет Европу.

До этого он работал в Бенфике, Лейрии, Порту на Родине, Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэме в Англии, Интере и Роме в Италии, Реале в Испании.

В своей карьере Жозе дважды выигрывал Лигу чемпионов, трижды – чемпионат Англии, дважды – «скудетто» и один раз – чемпионат Испании.

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