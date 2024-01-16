Сдержит слово? Моуриньо обещал поработать в Саудовской Аравии

16 января Жозе Моуриньо перестал быть главным тренером Ромы, а вот будучи у руля римской команды, он сделал одно очень громкое заявление.

В интервью арабской программе Elhekayashow в октябре 2023 года он пообещал поработать в Саудовской Аравии:

«Никто не знает будущего, но я верю, что буду работать в Аравии. Я не знаю, когда, но я уверен, что обязательно это сделаю».

Так же португалец отметил, что рост популярности к саудовской лиге случился благодаря его не менее известному соотечественнику:

«Я думаю, это эффект Криштиану Роналду, который первым приехал туда и изменил перспективы. И это проявляется в том, что игроки приезжают не в конце карьеры, а в расцвете своих лучших лет. Конкуренция в Аравии реальная».

Пятикратный обладатель Золотого мяча выступает в саудовском Аль-Нассре с января 2023 года. За это время он отметился 38 голами и 13 ассистами в 44 матчах за арабскую команду.