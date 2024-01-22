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Моуриньо может вернуться в Италию. Известен клуб, который претендует на португальца

Новости футбола Сегодня, 09:35
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Моуриньо может вернуться в Италию. Известен клуб, который претендует на португальца Фото: twitter.com/beeteesports / автор неизвестен

Португальский специалист Жозе Моуриньо генерирует вокруг себя не менее слухов, чем именитые футболисты.

По сообщениюLaGazzettadelloSport, «specialone» отказался от предложения саудовского Аль-Шабаба, но известный тренер может возглавить европейский клуб.

Сообщается, что ещё на прошлой неделе Моуриньо встречался с боссом Наполи Аурелио де Лаурентисом по поводу гипотетического принятия команды со следующего сезона.

Но пока что никакой конкретики нет, ведь президент неаполитанского клуба так же рассматривает возможность трудоустройства в команде бывшего наставника Интера и Ювентуса Антонио Конте, который без работы с марта 2023 года после отставки с Тоттенхэма.

Моуриньо ныне так же находится в свободном полёте. Напомним, 16 января португальского специалиста отправили в отставку с поста главного тренера Ромы.

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