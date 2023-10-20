Африканская футбольная лига. Симба и Аль-Ахли сыграли вничью

Состоялся первый четвертьфинальный матч Африканской футбольной лиги. Симба из Танзании принимала на своем поле Аль-Ахли из Египта.

В первом тайме игра развивалась по равному сценарию. Симба атаковала чуть активнее, но не создала действительно опасных моментов. И в последние минуты первого тайма Аль-Ахли открыл счет. Реда Слим забил гол.

Во втором тайме Симба начала гораздо активнее. И через семь минут они забили дважды. На 53-й минуте Денис Кибу сравнял счет, а на 60-й Садио Кануте принес ведение хозяевам. Преимущество танзанийской команды было недолгим. Через три минуты Аль-Ахли сравнял счет благодаря голу Кахраба.

В этом матче больше голов не было забито. Таким образом, первый четвертьфинальный матч завершился вничью со счетом 2:2.

Африканская футбольная лига. Четвертьфинал. Первый матч

Симба - Аль-Ахли - 2:2

Голы: 0:1 - 45+1 Слим, 1:1 - 53 Кибу, 2:1 - 60 Кануте, 2:2 - 63 Кахраба