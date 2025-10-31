ES ES FR FR
U17 World Cup : Burkina Faso's final squad list

The Burkina Faso U17 team is complete.
The final list of 21 Burkina Faso players selected for the U17 World Cup in Qatar has been released.

  • Here is the list

Goalkeepers :

OUEDRAOGO Prince Hamed – Réal du Faso

OUATTARA Rahim – ASFB

SAGNON Yaya – GECER

Defenders :

BARRO Fadil Adama – Vitesse

OUEDRAOGO Abdoul Moumine – USO

DABO Issouf – New Stars

OUEDRAOGO Abdoul S. Ousmane – Brest (France)

SANGARE Issouf – CFFEB

COULIBALY Mikael – Réal du Faso

Midfielders :

ZALLE Ismael – Réal du Faso

KOGO Quezen Eddie – Réal du Faso

BARRO Chérif Badra Ali – Rahimo

ZONGO Mohamed – Sporting Club des Cascades

FOFANA Mohamed – New Stars

TOGOLA Moussa – GFIEM Academy (Morocco)

DIABY Abdoulaye Latif Junior – AD Duha

Forwards :

DIAKITE Halidou – Champi FC

BAGAYOGO Alassana – AJEB

KABORE Cheick Mohamed – Olympique de Ouagadougou

TAPSOBA Asharaf Loukman – Real du Faso

OUATTARA Sie Eric Stéphane – AD Duha

