U17 World Cup : Burkina Faso's final squad list
The final list of 21 Burkina Faso players selected for the U17 World Cup in Qatar has been released.
- Here is the list
Goalkeepers :
OUEDRAOGO Prince Hamed – Réal du Faso
OUATTARA Rahim – ASFB
SAGNON Yaya – GECER
Defenders :
BARRO Fadil Adama – Vitesse
OUEDRAOGO Abdoul Moumine – USO
DABO Issouf – New Stars
OUEDRAOGO Abdoul S. Ousmane – Brest (France)
SANGARE Issouf – CFFEB
COULIBALY Mikael – Réal du Faso
Midfielders :
ZALLE Ismael – Réal du Faso
KOGO Quezen Eddie – Réal du Faso
BARRO Chérif Badra Ali – Rahimo
ZONGO Mohamed – Sporting Club des Cascades
FOFANA Mohamed – New Stars
TOGOLA Moussa – GFIEM Academy (Morocco)
DIABY Abdoulaye Latif Junior – AD Duha
Forwards :
DIAKITE Halidou – Champi FC
BAGAYOGO Alassana – AJEB
KABORE Cheick Mohamed – Olympique de Ouagadougou
TAPSOBA Asharaf Loukman – Real du Faso
OUATTARA Sie Eric Stéphane – AD Duha