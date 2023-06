The national team of Ukraine announced an application for the European Youth Championship

The coaching staff of the Ukrainian national youth team, led by Ruslan Rotan, has announced a squad of 23 players who will compete in the UEFA European Under-21 Championship 2023.

Goalkeepers: Neshcheret (Dynamo Kyiv), Trubin (Shakhtar Donetsk), Fesyun (Kolos).

Defenders: Vivcharenko (Dynamo Kyiv), Sirota (Dynamo Kyiv), Taloverov (LASK), Sych (KV Kortrijk), Lyakh (Rukh Lviv), Bragaru (Chornomorets Odesa), Batagov (Zorya Luhansk).

Midfielders: Brazhko (Zorya Luhansk), Zhelizko (Valmiera), Mikhaylenko (Oleksandriya), Nazarenko (Dnipro-1), Kryskiv (Shakhtar Donetsk), Ocheretko (Shakhtar Donetsk), Kashchuk (Sabah), Bondarenko (Shakhtar Donetsk), Sudakov (Shakhtar Donetsk).

Forwards: Mudrik (Chelsea), Vyunnik (GAK), Sikan (Shakhtar Donetsk), Vanat (Dynamo Kyiv).

The Ukrainian U-21 team will face Croatia (June 21), Romania (June 24), and Spain (June 27) in the group stage of the tournament.