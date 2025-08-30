Champions League 2025/26: league stage schedule

UEFA has released the league stage schedule for Europe's premier tournament

The official Champions League website has published the match calendar for the league stage of the 2025/26 season. Eight matchdays are scheduled from September 16, 2025, to January 28, 2026.

Our editorial team has prepared the full tournament schedule for you.

Note: Kick-off times are listed in Central European Time (CET).

Champions League 2025/26. League stage

Matchday 1

16.09

18:45 Athletic Club - Arsenal FC

18:45 PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

21:00 Juventus - Borussia Dortmund

21:00 Real Madrid C.F. - Olympique de Marseille

21:00 SL Benfica - Qarabağ

21:00 Tottenham Hotspur - Villarreal CF

17.09

18:45 Olympiacos FC - Pafos FC

18:45 SK Slavia Praha - FK Bodø/Glimt

21:00 AFC Ajax - FC Internazionale Milano

21:00 FC Bayern München - Chelsea FC

21:00 Liverpool FC - Atlético de Madrid

21:00 Paris Saint-Germain - Atalanta BC

18.09

18:45 Club Brugge KV - AS Monaco

18:45 FC Copenhagen - Bayer 04 Leverkusen

21:00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray A.Ş.

21:00 Manchester City - SSC Napoli

21:00 Newcastle United FC - FC Barcelona

21:00 Sporting Clube de Portugal - FC Kairat Almaty

Matchday 2

30.09

18:45 Atalanta BC - Club Brugge

18:45 FC Kairat Almaty - Real Madrid C.F.

21:00 Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt

21:00 Chelsea FC - SL Benfica

21:00 FC Internazionale Milano - SK Slavia Praha

21:00 FK Bodø/Glimt - Tottenham Hotspur

21:00 Galatasaray A.Ş. - Liverpool FC

21:00 Olympique de Marseille - AFC Ajax

21:00 Pafos FC - FC Bayern München

01.10

18:45 Qarabağ FK - FC Copenhagen

18:45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United

21:00 Arsenal FC - Olympiacos FC

21:00 AS Monaco - Manchester City

21:00 Bayer 04 Leverkusen - PSV Eindhoven

21:00 Borussia Dortmund - Athletic Club

21:00 FC Barcelona - Paris Saint-Germain

21:00 SSC Napoli - Sporting Clube de Portugal

21:00 Villarreal CF - Juventus

Matchday 3

21.10

18:45 FC Barcelona - Olympiacos FC

18:45 FC Kairat Almaty - Pafos FC

21:00 Arsenal FC - Atlético de Madrid

21:00 Bayer 04 Leverkusen - Paris Saint-Germain

21:00 FC Copenhagen - Borussia Dortmund

21:00 Newcastle United FC - SL Benfica

21:00 PSV Eindhoven - SSC Napoli

21:00 Union Saint-Gilloise - FC Internazionale Milano

21:00 Villarreal CF - Manchester City

22.10

18:45 Athletic Club - Qarabağ FK

18:45 Galatasaray A.Ş. - FK Bodø/Glimt

21:00 AS Monaco - Tottenham Hotspur

21:00 Atalanta BC - SK Slavia Praha

21:00 Chelsea FC - AFC Ajax

21:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool FC

21:00 FC Bayern München - Club Brugge KV

21:00 Real Madrid C.F. - Juventus

21:00 Sporting Clube de Portugal - Olympique de Marseille

Matchday 4

04.11

18:45 SK Slavia Praha - Arsenal

18:45 SSC Napoli - Eintracht Frankfurt

21:00 Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise

21:00 FK Bodø/Glimt - AS Monaco

21:00 Juventus - Sporting Clube de Portugal

21:00 Liverpool FC - Real Madrid C.F.

21:00 Olympiacos FC - PSV Eindhoven

21:00 Paris Saint-Germain - FC Bayern München

21:00 Tottenham Hotspur - FC Copenhagen

05.11

18:45 Pafos FC - Villarreal CF

18:45 Qarabağ FK - Chelsea FC

21:00 AFC Ajax - Galatasaray A.Ş.

21:00 Club Brugge KV - FC Barcelona

21:00 FC Internazionale Milano - FC Kairat Almaty

21:00 Manchester City - Borussia Dortmund

21:00 Newcastle United FC - Athletic Club

21:00 Olympique de Marseille - Atalanta BC

21:00 SL Benfica - Bayer 04 Leverkusen

Matchday 5

25.11

18:45 AFC Ajax - SL Benfica

18:45 Galatasaray A.Ş. - Union Saint-Gilloise

21:00 Borussia Dortmund - Villarreal CF

21:00 Chelsea FC - FC Barcelona

21:00 FK Bodø/Glimt - Juventus

21:00 Manchester City - Bayer 04 Leverkusen

21:00 Olympique de Marseille - Newcastle United FC

21:00 SK Slavia Praha - Athletic Club

21:00 SSC Napoli - Qarabağ FK

26.11

18:45 FC Copenhagen - FC Kairat

18:45 Pafos FC - AS Monaco

21:00 Arsenal FC - FC Bayern München

21:00 Atlético de Madrid - FC Internazionale Milano

21:00 Eintracht Frankfurt - Atalanta BC

21:00 Liverpool FC - PSV Eindhoven

21:00 Olympiacos FC - Real Madrid C.F.

21:00 Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur

21:00 Sporting Clube de Portugal - Club Brugge KV

Matchday 6

09.12

18:45 FC Kairat Almaty - Olympiacos FC

18:45 FC Bayern München - Sporting Clube de Portugal

21:00 AS Monaco - Galatasaray A.Ş.

21:00 Atalanta BC - Chelsea FC

21:00 FC Barcelona - Eintracht Frankfurt

21:00 FC Internazionale Milano - Liverpool FC

21:00 PSV Eindhoven - Atlético de Madrid

21:00 Union Saint-Gilloise - Olympique de Marseille

21:00 Tottenham Hotspur - SK Slavia Praha

10.12

18:45 Qarabağ FK - AFC Ajax

18:45 Villarreal CF - FC Copenhagen

21:00 Athletic Club - Paris Saint-Germain

21:00 Bayer 04 Leverkusen - Newcastle United FC

21:00 Borussia Dortmund - FK Bodø/Glimt

21:00 Club Brugge KV - Arsenal FC

21:00 Juventus - Pafos FC

21:00 Real Madrid C.F. - Manchester City

21:00 SL Benfica - SSC Napoli

Matchday 7

20.01

16:30 FC Kairat Almaty - Club Brugge

18:45 FK Bodø/Glimt - Manchester City

21:00 FC Copenhagen - SSC Napoli

21:00 FC Internazionale Milano - Arsenal FC

21:00 Olympiacos FC - Bayer 04 Leverkusen

21:00 Real Madrid C.F. - AS Monaco

21:00 Sporting Clube de Portugal - Paris Saint-Germain

21:00 Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

21:00 Villarreal CF - AFC Ajax

21.01

18:45 Galatasaray A.Ş. - Atlético de Madrid

18:45 Qarabağ FK - Eintracht Frankfurt

21:00 Atalanta BC - Athletic Club

21:00 Chelsea FC - Pafos FC

21:00 FC Bayern München - Union Saint-Gilloise

21:00 Juventus - SL Benfica

21:00 Newcastle United FC - PSV Eindhoven

21:00 Olympique de Marseille - Liverpool

21:00 SK Slavia Praha - FC Barcelona

Matchday 8