Champions League 2025/26: league stage schedule

UEFA has released the league stage schedule for Europe's premier tournament
Football news Today, 08:42
Álvaro Hernández Dailysports's expert
Champions League title Harold Cunningham/Getty Images

The official Champions League website has published the match calendar for the league stage of the 2025/26 season. Eight matchdays are scheduled from September 16, 2025, to January 28, 2026.

Our editorial team has prepared the full tournament schedule for you.

Note: Kick-off times are listed in Central European Time (CET).

Champions League 2025/26. League stage

Matchday 1

16.09
18:45 Athletic Club - Arsenal FC
18:45 PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise
21:00 Juventus - Borussia Dortmund
21:00 Real Madrid C.F. - Olympique de Marseille
21:00 SL Benfica - Qarabağ
21:00 Tottenham Hotspur - Villarreal CF

17.09
18:45 Olympiacos FC - Pafos FC
18:45 SK Slavia Praha - FK Bodø/Glimt
21:00 AFC Ajax - FC Internazionale Milano
21:00 FC Bayern München - Chelsea FC
21:00 Liverpool FC - Atlético de Madrid
21:00 Paris Saint-Germain - Atalanta BC

18.09
18:45 Club Brugge KV - AS Monaco
18:45 FC Copenhagen - Bayer 04 Leverkusen
21:00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray A.Ş.
21:00 Manchester City - SSC Napoli
21:00 Newcastle United FC - FC Barcelona
21:00 Sporting Clube de Portugal - FC Kairat Almaty

Matchday 2

30.09
18:45 Atalanta BC - Club Brugge
18:45 FC Kairat Almaty - Real Madrid C.F.
21:00 Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt
21:00 Chelsea FC - SL Benfica
21:00 FC Internazionale Milano - SK Slavia Praha
21:00 FK Bodø/Glimt - Tottenham Hotspur
21:00 Galatasaray A.Ş. - Liverpool FC
21:00 Olympique de Marseille - AFC Ajax
21:00 Pafos FC - FC Bayern München

01.10
18:45 Qarabağ FK - FC Copenhagen
18:45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United
21:00 Arsenal FC - Olympiacos FC
21:00 AS Monaco - Manchester City
21:00 Bayer 04 Leverkusen - PSV Eindhoven
21:00 Borussia Dortmund - Athletic Club
21:00 FC Barcelona - Paris Saint-Germain
21:00 SSC Napoli - Sporting Clube de Portugal
21:00 Villarreal CF - Juventus

Matchday 3

21.10
18:45 FC Barcelona - Olympiacos FC
18:45 FC Kairat Almaty - Pafos FC
21:00 Arsenal FC - Atlético de Madrid
21:00 Bayer 04 Leverkusen - Paris Saint-Germain
21:00 FC Copenhagen - Borussia Dortmund
21:00 Newcastle United FC - SL Benfica
21:00 PSV Eindhoven - SSC Napoli
21:00 Union Saint-Gilloise - FC Internazionale Milano
21:00 Villarreal CF - Manchester City

22.10
18:45 Athletic Club - Qarabağ FK
18:45 Galatasaray A.Ş. - FK Bodø/Glimt
21:00 AS Monaco - Tottenham Hotspur
21:00 Atalanta BC - SK Slavia Praha
21:00 Chelsea FC - AFC Ajax
21:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool FC
21:00 FC Bayern München - Club Brugge KV
21:00 Real Madrid C.F. - Juventus
21:00 Sporting Clube de Portugal - Olympique de Marseille

Matchday 4

04.11
18:45 SK Slavia Praha - Arsenal
18:45 SSC Napoli - Eintracht Frankfurt
21:00 Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise
21:00 FK Bodø/Glimt - AS Monaco
21:00 Juventus - Sporting Clube de Portugal
21:00 Liverpool FC - Real Madrid C.F.
21:00 Olympiacos FC - PSV Eindhoven
21:00 Paris Saint-Germain - FC Bayern München
21:00 Tottenham Hotspur - FC Copenhagen

05.11
18:45 Pafos FC - Villarreal CF
18:45 Qarabağ FK - Chelsea FC
21:00 AFC Ajax - Galatasaray A.Ş.
21:00 Club Brugge KV - FC Barcelona
21:00 FC Internazionale Milano - FC Kairat Almaty
21:00 Manchester City - Borussia Dortmund
21:00 Newcastle United FC - Athletic Club
21:00 Olympique de Marseille - Atalanta BC
21:00 SL Benfica - Bayer 04 Leverkusen

Matchday 5

25.11
18:45 AFC Ajax - SL Benfica
18:45 Galatasaray A.Ş. - Union Saint-Gilloise
21:00 Borussia Dortmund - Villarreal CF
21:00 Chelsea FC - FC Barcelona
21:00 FK Bodø/Glimt - Juventus
21:00 Manchester City - Bayer 04 Leverkusen
21:00 Olympique de Marseille - Newcastle United FC
21:00 SK Slavia Praha - Athletic Club
21:00 SSC Napoli - Qarabağ FK

26.11
18:45 FC Copenhagen - FC Kairat
18:45 Pafos FC - AS Monaco
21:00 Arsenal FC - FC Bayern München
21:00 Atlético de Madrid - FC Internazionale Milano
21:00 Eintracht Frankfurt - Atalanta BC
21:00 Liverpool FC - PSV Eindhoven
21:00 Olympiacos FC - Real Madrid C.F.
21:00 Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
21:00 Sporting Clube de Portugal - Club Brugge KV

Matchday 6

09.12
18:45 FC Kairat Almaty - Olympiacos FC
18:45 FC Bayern München - Sporting Clube de Portugal
21:00 AS Monaco - Galatasaray A.Ş.
21:00 Atalanta BC - Chelsea FC
21:00 FC Barcelona - Eintracht Frankfurt
21:00 FC Internazionale Milano - Liverpool FC
21:00 PSV Eindhoven - Atlético de Madrid
21:00 Union Saint-Gilloise - Olympique de Marseille
21:00 Tottenham Hotspur - SK Slavia Praha

10.12
18:45 Qarabağ FK - AFC Ajax
18:45 Villarreal CF - FC Copenhagen
21:00 Athletic Club - Paris Saint-Germain
21:00 Bayer 04 Leverkusen - Newcastle United FC
21:00 Borussia Dortmund - FK Bodø/Glimt
21:00 Club Brugge KV - Arsenal FC
21:00 Juventus - Pafos FC
21:00 Real Madrid C.F. - Manchester City
21:00 SL Benfica - SSC Napoli

Matchday 7

20.01
16:30 FC Kairat Almaty - Club Brugge
18:45 FK Bodø/Glimt - Manchester City
21:00 FC Copenhagen - SSC Napoli
21:00 FC Internazionale Milano - Arsenal FC
21:00 Olympiacos FC - Bayer 04 Leverkusen
21:00 Real Madrid C.F. - AS Monaco
21:00 Sporting Clube de Portugal - Paris Saint-Germain
21:00 Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund
21:00 Villarreal CF - AFC Ajax

21.01
18:45 Galatasaray A.Ş. - Atlético de Madrid
18:45 Qarabağ FK - Eintracht Frankfurt
21:00 Atalanta BC - Athletic Club
21:00 Chelsea FC - Pafos FC
21:00 FC Bayern München - Union Saint-Gilloise
21:00 Juventus - SL Benfica
21:00 Newcastle United FC - PSV Eindhoven
21:00 Olympique de Marseille - Liverpool
21:00 SK Slavia Praha - FC Barcelona

Matchday 8

28.01
21:00 AFC Ajax - Olympiacos FC
21:00 Arsenal FC - FC Kairat Almaty
21:00 AS Monaco - Juventus
21:00 Athletic Club - Sporting Clube de Portugal
21:00 Atlético de Madrid - FK Bodø/Glimt
21:00 Bayer 04 Leverkusen - Villarreal CF
21:00 Borussia Dortmund - FC Internazionale Milano
21:00 Club Brugge KV - Olympique de Marseille
21:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur
21:00 FC Barcelona - FC Copenhagen
21:00 Liverpool FC - Qarabağ FK
21:00 Manchester City - Galatasaray A.Ş.
21:00 Pafos FC - SK Slavia Praha
21:00 Paris Saint-Germain - Newcastle United FC
21:00 PSV Eindhoven - FC Bayern München
21:00 Union Saint-Gilloise - Atalanta BC
21:00 SL Benfica - Real Madrid C.F.
21:00 SSC Napoli - Chelsea FC

