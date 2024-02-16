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Централ Кост – Вестерн Сидней прогноз и ставки на матч 18 февраля

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерз прогноз
Централ Кост Маринерс Централ Кост Маринерс
А-лига Австралия 18 фев 2024, 01:00 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерз
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Австралия, Gosford, Central Coast Stadium
Вестерн Сидней Уондерерз Вестерн Сидней Уондерерз
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.54
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В 17-туре регулярного сезона А-Лиги Централ Кост Маринерс дома сыграет против Вестерн Сидней. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Централ Кост

Централ Кост занимает второе место в А-Лиге, опережая Макартур лишь по дополнительным показатель. Лидер лиги Веллингтон Феникс оторвался уже на 5 очков. В предыдущем туре Централ Кост уступили Сиднею 1:3, чем прервали свою без поражений, которая длилась аж 12 матчей. Во вторник команда Марка Джексона также играла матч плей-офф Кубка АФК против вьетнамского клуба Пном Пень Краун, и легко выиграла 4:0.

Вестерн Сидней

Вестерн Сидней имеет в своем активе на 3 очка меньше, чем Централ Кост, и расположился на пятом месте А-Лиги. В двух предыдущих турах Уондерерс подарили нам настоящее шоу. 4 февраля команда Марка Рудана уступила Макартуру со счетом 3:4, а после этого, 11 февраля, сыграла вничью 3:3 с Ньюкаслом Джетс. Это было крайне несвойственно Вестерн Сидней, ведь оборона команды остается третьей лучшей в лиге – 21 пропущенный гол.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 11-м туре текущего сезона Централ Кост выиграл у Вестерн Сидней 1:0
  • В последних 7 матчах Вестерн Сидней лишь 1 раз обыгрывал Централ Кост
  • В 34 матчах между этими командами на счету Вестерн Сидней 15 побед против 9 у Централ Кост

Прогноз на матч Централ Кост – Вестерн Сидней

Исходя из того, какую результативность демонстрируют Централ Кост и Вестерн Сидней в последних матчах, ставлю на то, что обе команды в этой игре забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.54
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