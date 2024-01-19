Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.63 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Суббота порадует изобилием футбольных событий, в том числе будет что посмотреть и в Примере. Предлагаем наш эксклюзивный прогноз на матч Райо Вальекано – Лас-Пальмас.

Райо Вальекано

«Великаны» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета существенный, целых 8 очков. Команда в последнем туре чемпионата одолела в гостях Хетафе со счетом 2:0, данный успех позволил прервать серию из восьми матчей без побед. На этой неделе клуб играл в Кубке Испании, где уступил в гостях Жироне – 1:3, и завершил борьбу в турнире, а на кону была путевка в четвертьфинал. Пропустят этот матч Перес и Сисс из-за дисквалификаций, а Бебе в сборной.

Лас-Пальмас

В этом сезоне Лас-Пальмас пока справляется с главной задачей, сохранить прописку в элите, как не крути, а это главное для любого новичка. Клуб занимает солидное девятое место в чемпионате, даже отставание от топ-6 не такое большое, всего 4 очка. В последнем туре удалось обыграть дома Вильярреал со счетом 3:0, дублем отметился полузащитник Кириан Родригес, эта победа позволила прервать безвыигрышную серию из трех матчей. Шестеро игроков пропустят эту встречу, Коко и Мфулу в сборных, другие не сыграют из-за травм и дисквалификаций.

История очных противостояний

Битва первого круга выдалась равной и напряженной, Лас-Пальмас в первом тайме не реализовал пенальти, а на 90+1 уже гости били с «точки», но своим шансом воспользовались, в итоге 1:0, выездная победа Райо Вальекано.

Прогноз на матч Райо Вальекано – Лас-Пальмас

Это будет противостояние примерно равных середняков, «великаны» котируются фаворитами данного противостояния, хотя это тот случай, когда можно ждать любого исхода. Обе команды не демонстрировали феноменального футбола в последних матчах, ничего особенного мы не ждем и от этого противостояния. Предлагаем сделать здесь ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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